Первый российский оккупант осужден за преступления в Украине: Вадим Шишимарин получит пожизненное заключение

23 мая суд в Киеве объявил первый приговор российскому военному — 21-летний Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя в Сумской области, получил пожизненное заключение
Об этом объявили во время судебного заседания, пишет УП.
Суд пришел к выводу, что Шишимарин действовал с прямым умыслом, когда несколько раз выстрелил в мирного жителя. Одна из пуль попала в голову 62-летнего мужчины.
Суд отверг доводы, что военный якобы случайно попал в гражданского, а также, что Шишимарин якобы защищал таким образом свою жизнь. Защитник просил оправдать Шишимарина, поскольку он выполнял приказ.
Как известно, Шишимарин и еще четверо сослуживцев скрывались после того, как их колонну разбили. Они обстреляли из автоматов частный автомобиль и забрали его. По дороге оккупанты увидели безоружного жителя села, который шел домой с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Подсудимый выстрелил в мужчину, тот скончался на месте.
На предыдущем заседании Шишимарин свою вину признал.
Вдова мужчины требовала для убийцы пожизненного заключения. Прокуратура также настаивала на пожизненном заключении русского, которое он и получил.
Русские орки должны знать, что это только начало.
Фото — Big Kyiv, УП
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