Обезьянья оспа: что это за вирус, симптомы, лечение

В мире подтвердили уже более ста случаев обезьяньей оспы. 14 стран мира объявили о случаях заражения и болезни. ВОЗ прогнозирует увеличение количества инфицированных в ближайшие месяцы. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.
Что это за болезнь? Откуда она появилась? Минздрав ответил на наиболее часто задаваемые вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.
Главная инфекционистка Украины Ольга Голубовская рассказала, что обезьянью оспу впервые заметили еще в 19 веке. Далее о ней упоминали в 1958 году в Копенгагене, оспу заметили у обезьян, привезенных из Сигнапура. Первое заражение человека произошло в 1970 году в Конго и оставалось болезнью стран Африки до 2003 года. Тогда ею заразились граждане США.
В этом году о случаях заражения сообщили в США и Британии. Оспой заболели туристы, вернувшиеся из Нигерии. Также зарегистрированы случаи заражения вирусом среди несвязанных между собой представителей ЛГБТ-сообщества.
Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьянья оспа сопровождается следующими симптомами:
Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.
— В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела, — говорят в Минздраве.
Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.
— До полного исчезновения корочек, возникающих в результате сыпи, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов, предупреждающих в ведомстве.
Инфицирование происходит в результате прямого контакта с:
Передается ли обезьянья оспа от человека к человеку?
Да, но при определенных условиях, подчеркивают в ведомстве. В частности, человек может инфицироваться от больного в результате тесного контакта:
Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом. Отметим, что половой путь заражения пока не доказан.
Обычно, говорят в Минздраве, период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней, однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.
В Минздраве назвали базовые способы, как предотвратить распространение этой инфекции:
— Проинформированный – значит вооруженный. Основным способом предотвращения распространения инфекции остается повышение уровня знаний об этом недуге, путях его передачи и о факторах риска, — добавили в ведомстве.
Эта вспышка застала ученых неожиданно, однако эта болезнь не имеет тенденции легко распространяться между людьми, поэтому считают, что риск для широкой общественности низкий.
В пятницу ВОЗ заявила, что последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. Пока непонятно, почему так происходит. Один из возможных вариантов заключается в том, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм.
Другой вариант – вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения. Также сейчас обезьяна оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.
Хотя специфической вакцины от обезьяньей не существует, несколько стран заявили, что они запасаются вакцинами против оспы, которые примерно на 85% эффективны в предотвращении инфекции, поскольку оба вируса очень похожи.
Фото — Getty Images
Читай также:
Где есть бензин? Детальная карта по Киеву и всей Украине
Бомбардировки завода «Азовсталь» угрожают полному исчезновению Азовского моря