Обезьянья оспа: что это за вирус, симптомы, лечение

В мире подтвердили уже более ста случаев обезьяньей оспы. 14 стран мира объявили о случаях заражения и болезни. ВОЗ прогнозирует увеличение количества инфицированных в ближайшие месяцы. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.

Что это за болезнь? Откуда она появилась? Минздрав ответил на наиболее часто задаваемые вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

Обезьянья оспа

Главная инфекционистка Украины Ольга Голубовская рассказала, что обезьянью оспу впервые заметили еще в 19 веке. Далее о ней упоминали в 1958 году в Копенгагене, оспу заметили у обезьян, привезенных из Сигнапура. Первое заражение человека произошло в 1970 году в Конго и оставалось болезнью стран Африки до 2003 года. Тогда ею заразились граждане США.

В этом году о случаях заражения сообщили в США и Британии. Оспой заболели туристы, вернувшиеся из Нигерии. Также зарегистрированы случаи заражения вирусом среди несвязанных между собой представителей ЛГБТ-сообщества.

Какие признаки и симптомы обезьяней оспы?

Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьянья оспа сопровождается следующими симптомами:

горячка,

сильная головная боль,

увеличение лимфатических узлов,

боль в спине, мышцах,

сильная слабость.

Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.

— В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела, — говорят в Минздраве.

Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.

— До полного исчезновения корочек, возникающих в результате сыпи, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов, предупреждающих в ведомстве.

Какие пути передачи обезьяньей оспы?

Инфицирование происходит в результате прямого контакта с:

кровью,

биологическими жидкостями,

пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных,

при употреблении в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Передается ли обезьянья оспа от человека к человеку?

Да, но при определенных условиях, подчеркивают в ведомстве. В частности, человек может инфицироваться от больного в результате тесного контакта:

с инфицированными выделениями из дыхательных путей,

с поврежденными участками кожи больного,

с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека,

через плаценту.

Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом. Отметим, что половой путь заражения пока не доказан.

Сколько длится инкубационный период?

Обычно, говорят в Минздраве, период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней, однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Профилактика обезьяньей оспы

В Минздраве назвали базовые способы, как предотвратить распространение этой инфекции:

избегание тесного контакта с инфицированными,

тщательное мытье рук,

мероприятия эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев

— Проинформированный – значит вооруженный. Основным способом предотвращения распространения инфекции остается повышение уровня знаний об этом недуге, путях его передачи и о факторах риска, — добавили в ведомстве.

Будет ли пандемия обезьяньей оспы?

Эта вспышка застала ученых неожиданно, однако эта болезнь не имеет тенденции легко распространяться между людьми, поэтому считают, что риск для широкой общественности низкий.

В пятницу ВОЗ заявила, что последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. Пока непонятно, почему так происходит. Один из возможных вариантов заключается в том, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм.

Другой вариант – вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения. Также сейчас обезьяна оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.

Есть ли сейчас вакцина от обезьяньей оспы?

Хотя специфической вакцины от обезьяньей не существует, несколько стран заявили, что они запасаются вакцинами против оспы, которые примерно на 85% эффективны в предотвращении инфекции, поскольку оба вируса очень похожи.

Фото — Getty Images

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