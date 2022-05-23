Укрпочта заблокирована желающими купить марку Русский военный корабль… всё!

Сегодня, 23 мая, после обеда стартуют продажи второй марки «Укрпочты» из серии о российском корабле

Из-за ажиотажа вокруг старта продаж марки «Русский военный корабль… Все!» люди не могут попасть на работу в Главпочтамт в Киеве. Фото опубликовал руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Несмотря на то, что купить марку можно будет с 14:00, люди уже выстроились в длинную очередь и начали блокировать центральный вход в здание.

Накануне глава «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что этот день для продажи марки выбран не случайно, а потому что сегодня отмечают День морской пехоты и прошло уже 40 дней, как утонул крейсер «Москва».

Фото — Укрпошта

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