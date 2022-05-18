Дія: новые услуги

В период полномасштабной войны россии против Украины одним из важнейших приложений для смартфона стало Дія. Раньше в нем можно хранить все свои документы, найти свои COVID-сертификаты и уплатить налоги. Недавно у Дії появились и новые услуги, о них говорим дальше.

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«Приложением «Дія» сейчас пользуется более 50% украинцев. С началом войны команда Минцифры переориентировала формат работы. Сосредоточилась на запуске услуг, наиболее актуальных в условиях военного положения. В частности, в «Действии» запустили документ. Генерировать самостоятельно его не нужно – он автоматически доступен всем пользователям, обновившим приложение. Такой цифровой документ поможет украинцам, которые из-за войны потеряли бумажные документы, подтвердить личность. Его можно показать представителям полиции и терробороны на блокпостах. Также в органах госвласти. Он содержит фото, паспортные данные человека, налоговый номер и QR-код», – сказал заместитель председателя Днепропетровской ОВ Иван Начовный.

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Какие новые услуги теперь доступны в Дію?

Пользователи могут:

Получить временный цифровой документ, удостоверяющий личность. Перечислять средства для ВСУ, нажав «Помощь армии». Далее следует указать сумму и уплатить ее. Средства будут отнесены к специальному фонду «Вернись живым». Сообщать о расстановке вражеских войск. Посмотреть новости и послушать радио в «Дія.TV» и «Дія.Радіо». А еще поиграть в игру «Байрактар», чтобы разрядиться и уничтожать врага.

Какие еще новые функции добавили в Дію?

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в приложении «Действие» запустили сбор средств на помощь армии через платформу United24. Перечислить средства в армию можно с помощью Apple Pay, Google Pay или ввести данные карты. Собранные средства будут перечислены Министерству обороны Украины. За них они смогут приобрести нашим защитникам оружие, современное оборудование, снаряжение, бронежилеты, спасательную технику и другие необходимые вещи.

Участие в суде через Дію

Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работу и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на заседании онлайн и подписывать необходимые документы за два клика с подписью в смартфоне.