Компенсация за потерянное имущество на войне в Украине: как получить

24 февраля полномасштабная война пришла в каждый украинский дом. И за дни активной атаки российских войск некоторые украинцы буквально остались без крова – их дом уничтожили. К сожалению, сейчас отсутствует нормативно правовой документ, определяющий механизм компенсации пострадавшим за жилые дома или квартиры, разрушенные из-за военной агрессии россии. Но есть другие варианты, как можно получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье.

Как получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье?

Из-за вооруженной агрессии России на территориях Луганской и Донецкой областей Украины был сформирован механизм компенсации за разрушительное во время войны жилье. Вероятно, что впоследствии его действие будет расширено на всю территорию Украины, поэтому рассказывает о нем.

В соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ, утвержденной постановлением Кабинета министров2 №9. 2013 года (далее – Порядок), для получения денежной компенсации заявители или их представители подают на рассмотрение органов местного самоуправления, а в случае их отсутствия – соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов по месту нахождения жилья такие документы на каждый отдельный объект недвижимости :

заявление о проведении обследования жилья, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванного вооруженной агрессией РФ, и о выплате денежной компенсации по форме согласно приложению 2 Порядка;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус;

копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документов с данными о регистрационном номере учетной карты налогоплательщика (кроме случаев, когда заявителем является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомила об этом соответствующий орган контроля и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);

информацию (информационную справку или копию выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие права собственности у заявителя на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья и выплате денежной компенсации.

Следует отметить, что в своем заявлении от 9 марта 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал: «Ориентировочно уже через неделю в приложении Действие мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Действии».

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Как и сколько компенсирует государство за разрушенное во время войны жилье?

В дальнейшем органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации населенных пунктов принимают в течение пяти календарных дней со дня поступления заявления решение о проведении обследования жилья или предоставляют заявителю или его представителю возможность устранить недостатки в поданных документах и ​​принимают в течение пяти. календарных дней со дня поступления доработанных документов решение о проведении обследования жилья, о чем сообщают заявителю или его представителю обратными каналами связи, указанными в заявлении.

Обследовать жилье, разрушенное в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ, должны в срок не более 30 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

Размер денежной компенсации определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, в соответствии с местоположением жилья, действующим на дату утверждения обобщенного списка соответственно (но не более 300 тысяч гривен за один объект разрушенного жилья).

По материалам budport.com.ua