Как получить 6500 гривен от государства: пошаговая инструкция

Во время войны особенно важна поддержка государства. И пока украинские военные защищают наши земли, правительство следит за кошельком. В Украине ввели специальную выплату для пострадавших от войны с Россией в рамках расширения программы. Підтримка. Размер помощи от государства – 6,5 тысяч гривен.
Кто может получить выплаты
6 500 грн могут получить украинцы в пределах поддержки с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.
Кто может получить пособие 6 500 грн? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп.
Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
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Как получить 6500 грн
Минцифры напоминает, что ты можешь подать заявку, даже если уже получил помощь за вакцинацию.
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Как насчет других социальных выплат
Кабмин работает для того, чтобы сберечь все социальные выплаты. Пока известно, что в марте все они сохранятся.
Кроме того, пенсии для украинских пенсионеров будут проиндексированы.
— Украинцам старшего возраста, несмотря на войну, обеспечиваем полную выплату проиндексированных пенсий, как это должно быть согласно законодательству.
С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%, — отметил президент.
Социальные выплаты украинцы смогут получить в течение марта.
В случае если вы не можете получить соцвыплаты по месту жительства, нужно позвонить на горячую линию Укрпочты для перевода выплат по месту фактического пребывания: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии).
По материалам vikna.tv