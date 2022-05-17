Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) предупредила украинцев о новом виде обмана, жертвами которого они могут стать

Несмотря на то, что в Украине третий месяц идет полномасштабная война, все еще находятся аферисты, готовые на обман сограждан ради наживы. Об одной из таких схем предупредила ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

— В соцсетях вы можете встретить ссылку с названием «Получи компенсацию». Сейчас для многих это болезненно, и они действительно ждут компенсаций. Но! Такие ссылки могут быть только на официальных сайтах госструктур, а никак не гулять по интернету, — предупредила Елена-Кристина. — Мошенники создали фейковый сайт с фейковыми комментариями для сбора данных и номеров карт украинцев, чтобы потом стыбзить оттуда все деньги.

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На таких сайтах-обманках продумано все. Даже манипулятивный характер комментариев «получивших компенсацию счастливчиков» типа «в новостях показывали…» (чтобы внушить доверие), «…не хотят, чтобы народ знал, поэтому информация мало где просочилась» (чтобы создать ажиотаж и оправдать то, что о ней никому не известно). Хотя, если внимательно вчитаться, в комментариях очень много орфографических ошибок, опечаток, да и сделано все на скорую руку.

– Расчет правильный: когда люди в отчаянии, они не фокусируются на деталях! И уже представляют, как тысячи падают на карту! – отметила ведущая Нового канала. — Ну что, все догадались, куда слать подобные заманухи? Следом за российским кораблем! Будьте здоровы, невредимы и со здоровыми нервами!