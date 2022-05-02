Елена-Кристина Лебедь рассказала, как спастись от квартирных аферистов

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другую часть страны в поисках спасения от российских войск. К сожалению, этим могут воспользоваться непорядочные люди

С началом полномасштабного наступления россии украинцы объединились и начали как никогда поддерживать друг друга. Но, к сожалению, находятся и те, кто наживается на чужом горе. Например, обманывают людей, вынужденных бежать из горячих точек в более безопасные регионы Украины и искать жилье. Как предотвратить это и не стать жертвой квартирных аферистов, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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Будьте осторожны с фирмами, занимающимися арендой квартир. У них могут быть ничем не примечательные офисы, но прием – на самом высоком уровне. Очень приличные квартиры с хорошим ремонтом они предлагают в аренду за бесценок. А вся афера крутится вокруг подписания договора. Дело в том, что к документам сразу же прикрепляют чек об оплате, прикрывая тем самым назначение платежа, а это не аренда жилья, а предоставление информационных услуг. То есть, пока человек думает, что отдал 10 тысяч гривен за два месяца аренды, на самом деле он платит за бумажку с адресом квартиры. Которая не факт, что вообще сдается в аренду.

Елена-Кристина отмечает: если вовремя не заметили подвох – и деньги потеряете, и без квартиры останетесь. Аферисты сразу отправят вас по адресу забирать ключи от жилья, но, конечно, на встречу к вам никто так и не придет ни через час, ни через четыре. К сожалению, вернуть деньги не удастся – договор уже подписан.

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Также будьте осторожны, если находите объявления об аренде квартиры в интернете. Если вас подгоняют с решением и требуют предоплату, скорее всего вы общаетесь с аферистом. Вам говорят, что за такую цену квартиру заберут быстро, а вы можете пообещать и не приехать, поэтому владельцу жилья необходимо обезопасить себя. Что происходит дальше, легко догадаться – человек блокирует ваш номер телефона и не отвечает на звонки. Чтобы не остаться и без денег, и без жилья, не снимайте квартиру без предварительного осмотра и никогда не отправляйте предоплату прямо после телефонного разговора!