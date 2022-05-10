Снимаем стресс вместе с Еленой-Кристиной Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) показала украинским школьникам, как разминается по утрам

С 24 февраля, когда россия развязала полномасштабную войну, украинцы ежедневно переживают огромный стресс. Самый простой способ хотя бы чуть-чуть его снять — заняться физической активностью. К примеру, сделать утреннюю зарядку, как ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь вместе с украинскими школьниками на онлайн-уроке физкультуры, организованном спортивным движением Александра Педана Junior.

— Утренняя зарядка обязательна. Почему? Это заряд бодрости на целый день. Это полезно и снимает стресс, которым нас пытаются задушить, — говорит Елена-Кристина. — Если честно, я утром не люблю растяжек и потягушек — предпочитаю именно «движнячок» в танцевальном стиле под хорошую музыку. Мой французский бульдог Сара тоже спортсменка, потому что утром я бегаю и выгуливаю это прекрасное 15-килограммовое ушастое животное.

Зарядку Елены-Кристины Лебедь может повторить каждый, ведь она несложная, но очень энергичная. Итак, включайте погромче любимую драйвовую песню и уехали! Начните с прыжков под музыку, чтобы разогнать кровь. Далее – круговые движения бедрами и легкие полуприседания с подпрыгиваниями. Немного побегайте на месте, а потом танцуйте вволю под быструю музыку.

Заряд позитива и бодрости: Елена Кристина Лебедь и Владимир Шумко примут участие в онлайн-уроках физкультуры

Как не остаться без денег и жилья в другом городе: советы Елены-Кристины Лебедь, которые спасут от квартирных аферистов

На онлайн-уроке физкультуры ведущая Нового канала прыгала вместе с детьми и выполняла упражнения на восстановление дыхания.

– Меня переполняли эмоции! Понравилось, что детки делали все упражнения – даже я немного тупила, но они все четко понимали, повторяли движения, у них так синхронно получалось! Была очень рада видеть замечательных молодых украинок и украинцев! – поделилась впечатлениями Лебедь.

Посмотреть урок физкультуры с Еленой-Кристиной Лебедь можно по ссылке.