Таролог рассказала о кармической задаче Дмитрия Гордона: В карте его пути заложена война

Для чего журналист пришел в этот мир и что ему уготовила Вселенная, Новый канал разбирался вместе с экспертами

Дмитрий Гордон – известный украинский журналист. Кто-то его любит, кто-то – нет, но факт остается фактом – к нему невозможно относиться без эмоций. Поэтому он стал героем рубрики «Досье» на YouTube-канале Нового, который уже доступен к просмотру.

В ролике – малоизвестные факты из биографии и личной жизни Дмитрия Гордона, подробности его продвижения по карьерной лестнице, профессиональный анализ личности от астролога и таролога. В частности, эксперт Нового канала рассказала, для чего он пришел в этот мир.

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– Кармическая задача, исходя из даты рождения Дмитрия, говорит, что он пришел в это воплощение, чтобы показать совершенство Вселенной. Каким образом? Самому достичь совершенной формы. Той, которая возможна в настоящее время. И мы видим, что у него абсолютно все получается в жизни, – прокомментировала таролог и гадалка Каролина. – Кстати, 67-й год, в который был рожден Дмитрий, достаточно сложный. В карте его пути заложена война, противостояния, препятствия. Но именно за счет этого он и раскрывает свой внутренний потенциал.

Таролог также выяснила, что ждет Дмитрия Гордона в ближайшем будущем. Чтобы узнать детали, включай видео Нового канала!

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