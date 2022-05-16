На Укрпошті може з'явитися марка присвячена Євробаченню та гурту Kalush Orchestra: як проголосувати за марки у дії

Украина выиграла «Евровидение-2022», и «Укрпочта» не смогла оставить это знаковое событие без внимания. Компания-оператор почтовой связи Украины традиционно собирается выпустить марку, посвященную победителям песенного конкурса Kalush Orchestra.

Дизайн марки также будут согласовываться с организаторами «Евровидения», чтобы не нарушать авторские права. Обычно «Укрпочта» выпускает марки, которые предварительно согласны с решениями художественного совета, но на этот раз выпуск должны ускориться.

Один из вариантов дизайна уже представили общественности. Это розовая панама лидера группы Kalush Orchestra на фоне украинского флага.

«Если хотим уходить в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото – пример одного из вариантов», — написал Смелянский.

Проголосовать за дизайн марки можно в приложении «Дія».

Напомним, что «Укрпочта» выпускала марки с Русланой и Джамалой, когда побеждали в песенном конкурсе «Евровидение».

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