Оккупанты начали штурм Азовстали: последние новости о ситуации в Мариуполе 3 мая 2022

Российские орки начали штурм завода «Азовсталь», который героически защищают украинские Силы обороны

Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») в комментарии УП.

Также информацию подтвердил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, тоже ссылающийся на Паламара.

– Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка «Азов». Больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация орков несколько часов бомбила «Азовсталь». Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя, — написал Цаплиенко в своих соцсетях.

Защитники Мариуполя также передали УП дословно: «Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, потому что ситуация очень сложная».

Также полк «Азов» сообщает, что после вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода «Азовсталь» российскими оккупантами, стало известно о гибели двух гражданских женщин.

Фото — Getty Images, Андрій Цаплієнко

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