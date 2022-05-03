Новый канал>Новости

Оккупанты начали штурм «Азовстали»: «Ситуация очень сложная»

Оккупанты начали штурм Азовстали: последние новости о ситуации в Мариуполе 3 мая 2022

Российские орки начали штурм завода «Азовсталь», который героически защищают украинские Силы обороны

Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») в комментарии УП.

Также информацию подтвердил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, тоже ссылающийся на Паламара.

– Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка «Азов». Больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация орков несколько часов бомбила «Азовсталь». Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя, — написал Цаплиенко в своих соцсетях.

Оккупанты начали штурм Азовстали: последние новости о ситуации в Мариуполе 3 мая 2022

Защитники Мариуполя также передали УП дословно: «Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, потому что ситуация очень сложная».

Также полк «Азов» сообщает, что после вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода «Азовсталь» российскими оккупантами, стало известно о гибели двух гражданских женщин.

Фото — Getty Images, Андрій Цаплієнко

Читай также:

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Мариуполь ДО и ПОСЛЕ войны: фото и видео разрушений и каким город был раньше

військові новини рекоменації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь