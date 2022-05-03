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Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Американский журнал Time проводит голосование за наиболее влиятельного человека мира

Среди кандидатов очень многие известные люди: политики, телеведущие, актеры, меценаты, ученые. Однако для украинцев самая большая радость, что на 3 мая президент Украины Владимир Зеленский имеет 83% голосов «за».

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

А вот странно и возмутительно для нас, что среди кандидатов на такое звание представлены также два крупнейших диктатора: путина и ком ченина. Но хорошо, что на свете больше умных и опытных людей, поэтому диктаторы могут посоревноваться только между собой в ненависти людей к ним:

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Проголосовать за своего кандидата и посмотреть сколько процентов набрали остальные — ты можешь по ссылке. Результаты голосования станут известны 23 мая.

Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в голосовании TIME топ-100 влиятельных людей мира: как голосовать

Фото — скриншот

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