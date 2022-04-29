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Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Когда Новый канал транслировал «Фабрику зірок», никто и подумать не мог, что харизматичные участники реалити окажутся на войне против россии. Но 2022 год кардинально изменил их жизнь. Пока одни «фабриканты», которые в свое время выехали в россию, играют в молчанку или выступают за «мир во всем мире», не называя прямо агрессора, другие взяли в руки оружие, стали волонтерами и начали активно поддерживать моральный дух украинцев. Новый канал собрал самых ярких участников легендарного реалити «Фабрика зірок», которые помогают приблизить победу Украины.

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Воины света

Сразу два фабриканта сменили микрофоны на автоматы. Так, участник второго сезона реалити Макс Барских вступил в ряды ВСУ. Присоединился к войску он не с первых дней полномасштабного вторжения, а спустя месяц. Решение артиста хоть и было неожиданным для его поклонников, но вызывало восхищение. По словам Макса, одна из главных причин, почему он вступил в ВСУ – желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и испытывает страх. Еще звезда успел выпустить несколько треков о войне и с первых дней активно воюет на информационном фронте.

Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Еще один «фабрикант», но уже из третьего сезона реалити, Коля Серга взял в руки оружие, чтобы защитить родную страну от нашествия оккупантов. Экс-ведущий «Орел&Решка» вступил в ВСУ. Также он успевает давать концерты для поднятия морального духа, борется на информационном фронте, а недавно стал донором крови.

Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Добрые дела

Красавица, модель и певица, участница первой «Фабрики зірок» Даша Астафьева первые дни полномасштабного вторжения провела в бомбоубежище. Когда поняла, что не уедет из Киева, решила присоединиться к волонтерскому движению. Артистка кормит наших защитников. Вместе с другими волонтерами она готовит еду для военных, больниц и обычных киевлян, которые не могут купить себе поесть. Также певица активно доносит до иностранцев правду о том, что происходит в Украине через соцсети и многочисленные интервью.

Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Победитель второй «Фабрики зірок», певец Владимир Дантес не слишком афиширует свою помощь. Однако недавно он оговорился, что отдал волонтерам свой автомобиль Tesla. В настоящее время элитный электрокар артиста развозит броники, еду и другие вещи тем, кто в этом нуждается.

Информационный фронт

«Фабрикантка» второго сезона Светлана Тарабарова приближает победу собственным голосом. Она выступает за границей, доносит иностранцам правду о событиях в нашей стране, собирает деньги на нужды украинцев. Также вместе с коллегами ездит к нашим защитникам, чтобы поддерживать их моральный дух.

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