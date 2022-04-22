Півтисячі пасок на Великдень та стільки ж обідів щодня: Шеф Алекс Якутов годує переселенців

Експерт реаліті «На ножах» розповів, як допомагає людям пережити жахи війни

Повномасштабне вторгнення росіян в Україну нікого не лишило осторонь. Українці відчувають біль, розпач і ненависть від жахів, які відбуваються на їхній землі. А ще – бажання усіма силами наблизити перемогу. Активно долучаються до війська та волонтерського руху й зірки. Так, Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов в Умані з кухарями з перших днів війни годує наших захисників. Нині він продовжує активно готувати не лише для військових, а й для вимушених переселенців.

Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Алекса Якутова

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– Почали приїжджати машини з Чернігова та Маріуполя. По обличчях було видно, що люди пережили страшні жахіття. До цього таких поглядів я ніколи не бачив. Одразу було зрозуміло, що вони бачили все, і це відбивалося на їхніх обличчях, – розповідає Алекс. – Ми допомогли їм поселитися в готелях. Попросили знайомих відкрити ті, що приймають хасидів. Вони не брали гроші з переселенців. З кожним днем людей ставало дедалі більше. Ми поїхали у волонтерський центр, але їжі для приїжджих у них не було. Хіба що каші для дітей та речі на перший час. Оскільки центр працює до 16 години, вирішили готувати сандвічі, щоб переселенці могли перекусити. І щодня привозимо туди 500 штук. Більше того, ті, хто тікав від війни, самі роблять сандвічі. Це чотири переселенця, яким ми платимо гроші.

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Крім того Шеф годує й гарячими стравами.

– Кухня щодня робить обід і вечерю на 250 людей. Відправляє їх у гуртожитки. Та ще додатково 50 сандвічів даємо дітям, – продовжує Шеф. – Щодня без вихідних і свят отак працюємо. І це найменше, що ми можемо зробити зараз для українців.

Також Шеф із командою вирішили порадувати переселенців на Великдень і подарували їм півтисячі пасок. Щоб на свята вони хоч трішки могли почуватися, як удома.