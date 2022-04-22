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«Наші близькі платять високу ціну»: як психологиня та борчиня за права жінок вступила до лав ЗСУ

«Наші близькі платять високу ціну»: як психологиня та борчиня за права жінок вступила до лав ЗСУ

34-річна киянка Аліна Сарнацька жила класним життям: прекрасні стосунки, улюблена робота. Аліна боролась за права жінок, займалася науковою діяльністю. Та 24 лютого росіяни вирішили змінити її життя.

До вторгнення я працювала в управлінні громадської організації, була менеджеркою з розвитку, вчилась в аспірантурі, робила дослідження з методик протидії гендерному насильству, розповідає жінка. – Про війну дізналась о 5-й ранку. Людина з якою я живу, працює в поліції. Вона отримала повідомлення, що треба прибути на роботу, тому що почалася війна. Почала готувати каву в себе вдома і почула перші вибухи. Далі я погано пам’ятаю цей день, мені було страшно, не розуміла, що відбувається, сама була в квартирі до 6-ї вечора. Але попри все намагалася працювати, підтримувати близьких, хоч і перебувала в абсолютному шоці й паніці.

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Перші ночі Аліна ночувала у столичній підземці.

На щастя, партнера в перший день відпустили додому. Ми забрали маму, і я була не сама. Разом прийшли в метро. Погано пам’ятаю цей час, тому що не спала і не їла, згадує Аліна. До вторгнення працювала психологом чату по кілька годин на день. Але в перший же день повномасштабної війни зайшла й не вилазила звідти п’ять днів, відповідала на запити людей. Вийти з шокового стану допомогло й те, що я доєдналася до проекту «Жіночий марш». Там консультувала онлайн у чаті, відповідала людям, підтримувала їх, мені від цього ставало значно легше самій. На третій день війни мене запросили проводити групи для молоді «КиївПрайду». Ці групи дуже допомагали, я їх планувала так, щоб у кінці всі отримували надію, і в мене теж вона з’являлася.

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«Наші близькі платять високу ціну»: як психологиня та борчиня за права жінок вступила до лав ЗСУ

Через тиждень після вторгнення Аліна доєдналась до війська.

Моя родина відмовилася їхати з Києва, і я усвідомлювала, що в такому випадку мені треба йти захищати родину і столицю. А ще у Facebook бачила багато постів друзів, які пішли служити. Розуміла, що так і треба робити. Тим паче, в мене був сертифікат курсів медичної допомоги, розповідає вона. – Спочатку пішла в районну ТРО, вони сказали, що жінки не потрібні. Тоді почала писати знайомим, яким вдалося потрапити в ТРО в перші дні, і зрештою я змогла доєднатись до лав захисників. Думала, що ТРО це добровольчі батальйони, такі собі підрозділи самооборони, але коли  приїхала, сказали, що потрапила в армію. Потрібно було написати заяву на вступ до Збройних сил. Я написала, принесла присягу і стала частиною ЗСУ.

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Найтяжчим для Аліни були не обстріли, окопи та прильоти, а бачити очі рідних.

Можливо, ви думаєте, що сім’я і друзі військовослужбовців кажуть їм: «Вау! Оце класне рішення – піти в армію! Яке ж ти сонечко!» Ні в мене, ні в тих, із ким я про це говорила, так не було. А було зовсім, зовсім інакше. І мені за це дуже болить. Соромно за їхні сльози й ночі без сну. Мене розриває на шматки. Наші близькі платять високу ціну, пояснює вона.

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Аліна вірить у перемогу України, адже сама наближає її.

Живемо зараз. Не чекаємо кінця війни, щоб жити. Живемо на повну. Кохаємо, дружимо, працюємо, радить дівчина. Спимо, коли вдається. Їмо, що є. Ми разом, міцно поєднані довірою, волонтерством, підтримкою. Ми всі і є Україна. Робимо те, що можемо, з тим, що маємо, там, де ми є.

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