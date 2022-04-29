Будет ли эвакуация людей с завода Азовсталь в городе Мариуполь?

Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей, скрывающихся на металлургическом заводе «Азовсталь» вместе с последними бойцами, защищающими Мариуполь

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что «сегодня планируется операция по выводу гражданского населения с завода», но не уточнили подробности. Об этом свидетельствуют источники Reuters и «Украинской правды».

По данным УП, эвакуация гражданских из «Азовстали» планировалась еще на четверг, 28 апреля, однако процесс остановил ночной авиаобстрел госпиталя на предприятии. Как убеждают собеседники УП из власти, после эвакуации гражданских Украина попытается провести эвакуацию наиболее тяжелых раненых с завода.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с Зеленским в Киеве в четверг 28 апреля заявил, что ведутся интенсивные обсуждения о возможности эвакуации с завода «Азовстали» в Мариуполе. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в четверг выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Уже было столько попыток и обещаний, но хочется верить, что в этот раз все удастся и люди будут спасены.

Фото — Reuters

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