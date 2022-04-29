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После ракетного удара в Шевченковский район города Киев есть погибшие

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После обстрелов Киева крылатыми ракетами вечером 28 апреля под завалами было обнаружено тело погибшего.

«Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко утром 29 апреля.

До этого сообщалось о 10 пострадавших от обстрела в Шевченковском районе  города Киева, четверо из которых госпитализированы.

Всего за два месяца войны в Украине в Киеве были ранены 435 мирных жителей. Из них более 100 погибли, среди них – 4 ребенка.

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