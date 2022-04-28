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«Одну профессию сменила на 16 новых»: чем Леся Никитюк занимается во время войны

Чем Леся Никитюк занимается во время войны

Ведущая Нового канала рассказала, чем именно помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии

Война, которую россия развязала против Украины, изменила жизнь каждого. Теперь у украинцев – новые привычки, навыки и освоенные профессии. Так, ведущая Нового канала и блогер с миллионной аудиторией в Instagram Леся Никитюк стала волонтером и помогает переселенцам.

Чем Леся Никитюк занимается во время войны

— Блогером и ведущей была до 24 февраля. После того, как нас пришли «освобождать», одну профессию сменила на 16 новых – теперь я риелтор, завскладом, водитель. Когда нужно — отвожу, привожу, заселяю, пытаюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла для людей, чтобы они смогли хотя бы прилечь и отдохнуть — не у всех сразу получается уснуть, — призналась Леся в интервью Дмитрию Гордону.

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Также Леся Никитюк принимает участие в различных мероприятиях для детей, которые вместе с родителями переехали в Хмельницкую область из горячих точек. Кроме того, она продолжает поднимать настроение и моральный дух украинцев юмористическими песнями, которые выкладывает на своем YouTube-канале. Ведь именно этого от нее ожидают миллионы поклонников.

– Не могу сказать, что в первые дни моя психика была стабильной. Я не то чтобы плакала… Просто просила Бога проснуться. Мне до сих пор кажется, что все это страшный сон. Когда уезжала из Киева на четвертый день, стояла в длинной очереди на заправке. Вся запухшая, меня трясло, я пыталась собраться с силами, чтобы заправиться и поехать дальше. Ко мне подошли люди и говорят: «О, Леся Ивановна! Можно с вами сфотографировать детей?» Я повернулась, а они: «Вы что, плачете? Если и вы начнете плакать, тогда нам вообще капец! Вам плакать нельзя!» Не могу сказать, что уже адаптировалась… Но поняла, что должна быть для людей той Лесей и нести позитив, — подытожила ведущая Нового канала.

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