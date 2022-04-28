Чем Леся Никитюк занимается во время войны

Ведущая Нового канала рассказала, чем именно помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии

Война, которую россия развязала против Украины, изменила жизнь каждого. Теперь у украинцев – новые привычки, навыки и освоенные профессии. Так, ведущая Нового канала и блогер с миллионной аудиторией в Instagram Леся Никитюк стала волонтером и помогает переселенцам.

— Блогером и ведущей была до 24 февраля. После того, как нас пришли «освобождать», одну профессию сменила на 16 новых – теперь я риелтор, завскладом, водитель. Когда нужно — отвожу, привожу, заселяю, пытаюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла для людей, чтобы они смогли хотя бы прилечь и отдохнуть — не у всех сразу получается уснуть, — призналась Леся в интервью Дмитрию Гордону.

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Также Леся Никитюк принимает участие в различных мероприятиях для детей, которые вместе с родителями переехали в Хмельницкую область из горячих точек. Кроме того, она продолжает поднимать настроение и моральный дух украинцев юмористическими песнями, которые выкладывает на своем YouTube-канале. Ведь именно этого от нее ожидают миллионы поклонников.

– Не могу сказать, что в первые дни моя психика была стабильной. Я не то чтобы плакала… Просто просила Бога проснуться. Мне до сих пор кажется, что все это страшный сон. Когда уезжала из Киева на четвертый день, стояла в длинной очереди на заправке. Вся запухшая, меня трясло, я пыталась собраться с силами, чтобы заправиться и поехать дальше. Ко мне подошли люди и говорят: «О, Леся Ивановна! Можно с вами сфотографировать детей?» Я повернулась, а они: «Вы что, плачете? Если и вы начнете плакать, тогда нам вообще капец! Вам плакать нельзя!» Не могу сказать, что уже адаптировалась… Но поняла, что должна быть для людей той Лесей и нести позитив, — подытожила ведущая Нового канала.