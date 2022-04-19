Леся Никитюк поделилась ужасающими историями переселенцев из горячих точек

Ведущая Нового канала помогла более чем тысяче переселенцев, которые проезжали через ее родной Хмельницкий, или останавливались там пожить

После начала полномасштабного наступления россии на Украину ведущая Нового канала Леся Никитюк направила все свои силы на помощь пострадавшим от войны украинцам. В родном Хмельницком она обустроила центр для переселенцев, которым помогает, чем только может.

— Мы приняли уже больше тысячи переселенцев. Практически со всеми я общалась, все истории могу пересказать. Люди испытали много горя. Они рассказывали, как уезжали, как на их глазах убивали мирных жителей. Одному мужчине сказали опуститься на колени, а когда отказался — расстреляли, — рассказала Леся Никитюк в интервью Дмитрию Гордону. — Одной женщине русские военные заминировали огород, сделали там склад. Она сказала им: «Ребята, у меня там собака, она не привязана»… А они ответили: «Ну, сейчас мы ее убьем, и не будет проблемы». Когда бомбили деревни, а жители пытались спастись и убегали, коровы бродили по полям и шли в другие села. Подходили к людям и клали им голову на плечо. Животные все понимают.

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По словам Леси, Украина всегда была и будет единой, а сейчас украинцы сплотились как никогда. И хотя мы великодушная нация, этой войны не простим.

– К нам пришли страшные, циничные фашисты. Причины нападения выдуманы, это все работа пропаганды. Нет никаких оснований убивать мирных жителей, издеваться над детьми и женщинами, — отметила ведущая Нового канала. – Такое просто недопустимо. У меня до сих пор не укладывается в голове. Постоянно хочу проснуться, но, к сожалению, это не сон, а реальность.