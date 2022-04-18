Леся Никитюк — В синем море, в белой пене: премьера новой морской песни!

Ведущая Нового канала продолжает поднимать моральный дух украинцев с помощью творчества и юмора

Во время войны Леся Никитюк успевает не только волонтерить, заботиться о переселенцах, помогать собирать деньги на армию, но и поднимать настроение украинцам. Так, ведущая Нового канала высмеяла затонувший в Черном море русский крейсер «москва», перепев песню из мультфильма «В синем море, в белой пене…». В юмористическом треке она упоминает остров Змеиный, обстрелы украинских городов из российского крейсера и легендарную фразу о военном корабле.

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– Основная идея – поднятие морального духа украинцев! Потому что смех – это наше биологическое оружие! – сказала Леся. — Текст написали Мартынюк М., Иванов А., Головань А., Черноволов П. Это мои хорошие друзья, вместе с которыми мы уже сделали вторую песню. Записали ее на студии «Фитиль» в Хмельницком! Спасибо аниматору Старожуку О., режиссеру монтажа Воронину В. и Шелехевичу О., Иваскевичу С. за сведение звука! И на этом мы не закончим… Продолжение следует!

Новая морская песня Леси Никитюк: текст

В Черном море украинском,

Мимо острова Змеиный,

Плыл огромный русский крейсер

Под названием «москва».

Предложил цинично сдаться

Погранцам он украинским,

Вот тогда и прозвучали

Легендарные слова,

Легендарные слова.

Только крейсер их не понял —

Продолжал стрелять, падлюка,

Города нам разрушая

В Украине день за днем.

И тогда Нептун взбесился

И ракетами прицельно

Моряков отправил нах*й

Вместе с русским кораблем!

С военным русским кораблем!

Лалалалалалалалалалалала

Капитан кричал: «Полундра!

Мы ошибки осознали,

Мы слегка ошиблись курсом,

И сейчас же уплывем»

Но «москва» уже горела,

Жаль, конечно, не столица,

Но она уже шагала

Вместе с русским кораблем!

С военным русским кораблем!