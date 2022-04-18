Леся Никитюк — В синем море, в белой пене: премьера новой морской песни!

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Ведущая Нового канала продолжает поднимать моральный дух украинцев с помощью творчества и юмора
Во время войны Леся Никитюк успевает не только волонтерить, заботиться о переселенцах, помогать собирать деньги на армию, но и поднимать настроение украинцам. Так, ведущая Нового канала высмеяла затонувший в Черном море русский крейсер «москва», перепев песню из мультфильма «В синем море, в белой пене…». В юмористическом треке она упоминает остров Змеиный, обстрелы украинских городов из российского крейсера и легендарную фразу о военном корабле.
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– Основная идея – поднятие морального духа украинцев! Потому что смех – это наше биологическое оружие! – сказала Леся. — Текст написали Мартынюк М., Иванов А., Головань А., Черноволов П. Это мои хорошие друзья, вместе с которыми мы уже сделали вторую песню. Записали ее на студии «Фитиль» в Хмельницком! Спасибо аниматору Старожуку О., режиссеру монтажа Воронину В. и Шелехевичу О., Иваскевичу С. за сведение звука! И на этом мы не закончим… Продолжение следует!
Новая морская песня Леси Никитюк: текст
В Черном море украинском,
Мимо острова Змеиный,
Плыл огромный русский крейсер
Под названием «москва».
Предложил цинично сдаться
Погранцам он украинским,
Вот тогда и прозвучали
Легендарные слова,
Легендарные слова.
Только крейсер их не понял —
Продолжал стрелять, падлюка,
Города нам разрушая
В Украине день за днем.
И тогда Нептун взбесился
И ракетами прицельно
Моряков отправил нах*й
Вместе с русским кораблем!
С военным русским кораблем!
Лалалалалалалалалалалала
Капитан кричал: «Полундра!
Мы ошибки осознали,
Мы слегка ошиблись курсом,
И сейчас же уплывем»
Но «москва» уже горела,
Жаль, конечно, не столица,
Но она уже шагала
Вместе с русским кораблем!
С военным русским кораблем!