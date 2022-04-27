В городе Херсон сегодня состоялся мирный митинг за Украину: оккупанты использовали слезоточивый газ

В оккупированном россиянами Херсоне разогнали проукраинский митинг

Утром 27 апреля в Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. Об этом сообщает «Суспільне Херсон».

Уже известно о 4-х пострадавших: женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки; мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги; двое мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки, им оказана помощь на месте.

Напомним, что жители города вышли на ранее анонсированный протест, несмотря на очевидные угрозы, которые существуют для их жизни. Они протестовали против предполагаемого незаконного референдума, который хотят провести оккупанты и объявить «Херсонскую народную республику».

Фото — скриншоты из видео

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