Що відбувається у Придністров'ї сьогодні? Пробки, екстрені збори президента Молдова та інші новини

Так зване МВС Придністров’я повідомило, що рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05

Про це повідомила МВС так званої «Придністровської Молдавської республіки» (ПМР).

Наголошується, що до місця події негайно було направлено так звані правоохоронці та аварійні служби Придністров’я. «Міліціонери» оточили територію радіотелецентру «Маяк», «сапери Міноборони» розпочали обстеження всіх об’єктів. За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна – мегаватна, друга – напівмегаватна.

Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.

Нагадаєм, ще 25 квітня в столиці невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» (ПМР) прогриміла серія вибухів.

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров’ї ще кілька днів тому почали готуватися до «вибухів», які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити «ПМР» до бойових дій у війні проти України.

Що кажуть у Молдові?

Тепер же президент Молдови Мая Санду сьогодні, 26 квітня, скликала засідання Вищої ради безпеки щодо інцидентів у Придністров’ї. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Молдови.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги. Ймовірно, люди розуміють ступінь безпеки та, що у «ПМР» можуть оголосити мобілізацію.

Адже, як написали російські РІА новини, керівництво приднестрів’я у найближчий час може ухвалити рішення на захист інтересів республіки. Невже попросять допомоги в орків?

Вибухи у військовій частині

У невизнаному Придністров’ї заявили ще й про вибухи у військовій частині. Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного «президента». Повідомляється про атаку на військову частину в районі села Паркани. Місто знаходиться за 35 км від українського кордону.

Крім цього, «влада» повідомила, що в містах «ПМР» встановлять блокпости. Вибірково оглядатимуть в’їжджаючих у міста вдень, і всіх, хто в’їжджатиме до населеного пункту вночі. Силові структури вже переведено на посилений режим несення служби.

Також міські освітні заклади «ПМР» переведені до кінця навчального року на дистанційний режим навчання, а парад на 9 травня скасовано. Новини зовсім не райдужні.

Фото – Європейська правда, «ПМР»

Читай також:

Завод «Азовсталь» в чорному диму: моторошні фото

У Києві пам’ятник Арка Дружби народів дерусифікують, видаливши скульптуру