В Херсоне сегодня оккупанты назначили коллаборантов Владимира Сальдо и Александра Кобца главой ОГА и мэром

В оккупированном Херсоне, в городском совете, оккупанты провели совещание, на котором назначили так называемого «главу» Херсонской ОГА Владимира Сальдо и «главу» Херсонской городской администрации Александра Кобеца

Об этом сообщил легитимный глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Telegram.

– Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны, — сказал Лагута.

Для справки

65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал русскую оккупацию Херсона.

Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии «Голос», был водителем мэра Херсона Колыхаева.

Референдум оккупантов в Херсоне

Оккупанты сообщили, что 27 апреля они планируют провести референдум о создании так называемой «Херсонской Народной Республики». Однако жители намерены провести акцию протеста с украинскими флагами. Об этом пишут в пабликах Херсона.

– Встреча на площади Свободы 27 апреля в 10:00. Днем позже может быть поздно! Не отдадим свою землю оккупантам! — говорится в сообщениях.

Херсон – это Украина!

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