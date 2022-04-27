Льва Толстова — улица Азова, а Пушкинская — Европейская: в Киеве продолжается дерусификация

Киевляне предложили в рамках масштабной дерусификации городских объектов свои варианты новых названий для улиц Пушкинской и Льва Толстого в центре города

Улицу Пушкинскую предлагают переименовать на улицу Европейскую, а улицу Льва Толстого – на улицу Полка «Азов». Инициативы киевлян поддержала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник — она направила официальные обращения мэру города Виталию Кличко. Об этом сообщает Киевсовет.

— Чтобы построить новое европейское государство, необходимо избавиться от советского прошлого и поддержать общественную инициативу по переименованию улицы Пушкинской на улицу Европейскую, — говорит Пинзеник.

Она добавила, что кроме этого под переименование также подпадает смежная к Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о его переименовании в улицу Полка «Азов». Этот полк в каждом бою доказывает свою выносливость и жертвенность, а сейчас бойцы не прекращают оборону Мариуполя.

– Украинские добровольцы и военнослужащие творят новую современную историю нашей страны. У Украины есть то, чего в России никогда не было и не будет — это преданность своему народу и борьба ради чести и свободы, — подчеркнула Пинзенык.

Полный список объектов Киева, которые планируется переименовать, можно найти на сайте Киевсовета. Вместе с ним прикреплен образец оформления обоснования новых названий. Киевляне могут давать свои предложения по новым названиям до 1 мая.

Фото — Київрада

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