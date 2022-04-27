Дмитрий Гордон назвал россиян людоедами и идиотами в интервью украинскому блогеру Славе+

Украинский известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал россиян, верящих в ложь путина – идиотами и людоедами

Блогер Слава+ (Слава Демин) спросил Дмитрия, почему большинство россиян верят путину и даже обожают, оправдывают его.

– Те россияне, которые верят путину – идиоты. Потому что верить преступнику, фашисту, верить человеку, который в 21 веке начал такую ​​кровавую войну против народа, который ничего плохого россии не сделал… Если они верят военному преступнику, людоеду, то они такие же фашисты, людоеды и преступники, — ответил Гордон.

Слава спросил, считает ли Дмитрий, что россияне виноваты в войне? Ведь «пропаганду им заливают еще с самого детства». Блогер сравнил русских с животными, которые рождаются в зоопарке и не видят другой жизни, однако Гордона не интересует, что именно им рассказывают в течение жизни.

— Я не хочу знать, чем они поглощены, кто они, кто их родители, кто их воспитывал, как проходят их дни и, что в их головах. Они все виноваты. Все, кто поддерживает путина и войну против Украины – все виноваты. И им за это придется отвечать, – рассказал Дмитрий.

По мнению Гордона, всех россиян ждет национальное покаяние, через которое прошли немцы, начав войну в 1939 году. Скажем только – аминь, пусть так и будет.

Фото @gordondmytro

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