Что происходит в Приднестровье сегодня? Пробки, экстренное собрание президента Молдова и другие новости

Так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05

Об этом сообщило МВД так называемой «Приднестровской Молдавской республики» (ПМР).

К месту происшествия направились так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья. «Милиционеры» оцепили территорию радиотелецентра «Маяк», «саперы Минобороны» приступили к обследованию всех объектов. По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна – мегаватная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

Напомним, еще 25 апреля в столице непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» (ПМР) прогремела серия взрывов.

Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к «взрывам», организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь «ПМР» к боевым действиям в войне против Украины.

Что говорят в Молдове?

Теперь же президент Молдовы Мая Санду сегодня, 26 апреля, созвала заседание Высшего совета безопасности по инцидентам в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Молдовы.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди. Вероятно, люди понимают степень опасности и того, что в «ПМР» могут объявить мобилизацию.

Ведь, как написали российские РИА новости, руководство «ПМР» в ближайшее время может принять решение в защиту интересов республики. Неужели попросят помощи у орков?

Взрывы в воинской части

В непризнанном Приднестровье заявили еще и о взрывах в воинской части. Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного «президента». Сообщается об атаке на воинскую часть в районе села Парканы. Город находится в 35 км от украинской границы.

Кроме этого, «власти» сообщили, что в городах «ПМР» установят блокпосты. Выборочно будут досматривать въезжаюзих в города днем, и всех, кто будет въезжать в населенный пункт ночью. Силовые структуры уже переведены на усиленный режим несения службы.

Также, городские образовательные учреждения «ПМР» переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения, а парад на 9 мая отменен. Новости совсем не радужные.

Фото — Європейська правда, «ПМР»

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