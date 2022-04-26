Завод Азовсталь в городе Мариуполь в черном дыму

Над территорией завода «Азовсталь» в Мариуполе, где в подвалах прячутся люди, поднялся в небо огромный столб черного дыма

Войска страны-агрессора рф, окружившие Мариуполь, продолжают бомбить металлургический комбинат «Азовсталь». Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные утром 26 апреля. Их показало издание Sky News.

На кадрах сняли, как клубы густого черного дыма поднимаются над мариупольским предприятием. Точные причины его возникновения не указываются. Хотя известно, что из-за многочисленных ракетно-бомбовых ударов со стороны российских оккупантов, на заводе уже и так сожжено и разрушено большинство конструкций. Страшно представить, что же в эти моменты там происходит с мирными жителями…

Фото — Sky News

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