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В Киеве памятник Арка Дружбы народов дерусифицируют, удалив скульптуру

В Киеве памятник Арка Дружбы народов дерусифицируют, удалив скульптуру

В Киеве собираются переименовать Арку дружбы и демонтировать бронзовую скульптуру рабочих под ней. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

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«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 „на ознаменование воссоединения Украины с Россией“. Свое отношение к Украине Россия «ознаменовала» зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева», – написал Кличко.

Как сообщил Виталий Кличко, домонтировать с холма будут и композицию из красного гранита. А вот самую арку убирать не будут. Ей придадут новое значение, подсветив цвета украинского флага.

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