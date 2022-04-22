В Запорожье упал самолет АН-26: что известно

На севере Запорожской области в пятницу 22 апреля упал транспортный самолет Ан-26

Он выполнял технический рейс. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Число экипажа и причины падения еще выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопоры, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

Фото — iStock, Запорізька ОВА

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