В Запорожье упал самолет АН-26: что известно

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На севере Запорожской области в пятницу 22 апреля упал транспортный самолет Ан-26
Он выполнял технический рейс. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.
Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Число экипажа и причины падения еще выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопоры, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.
Фото — iStock, Запорізька ОВА
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