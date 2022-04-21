Военная Виктория Ткач во второй раз борется против российских оккупантов

Девушка прошла Донбасс, сражалась под Киевом и готова продолжать бить врага

28-летняя Виктория Ткач с позывным Сметанка не разделяет свою жизнь на «до» и «после» 24 февраля. Она попала на фронт еще в 19 лет. Будучи по образованию химиком, быстро овладела нюансами военной медицины и помогала спасать жизни защитников и защитниц Украины на Донбассе.

– Для меня мирное время очень относительное понятие, ведь на протяжении девяти лет помогаю ВСУ противостоять российской агрессии. Я комбат-медик, инструктор по разным направлениям медицины. Для меня мирное время закончилось еще в конце 13-го года, начиная с Революции Достоинства, – рассказывает Виктория.

Лишь год девушка успела пожить обычной гражданской жизнью без окопов и прилетов. Пока на украинскую землю снова не пришел «русский мир».

– После окончания активной фазы войны на Донбассе я спасла себя походами в горы. Некоторое время работала гидом для ветеранов, действующих бойцов и просто друзей. Вместе покоряли вершины, чтобы немного их разгрузить. Какой бы человек не был стойкий, война накладывает на него большой отпечаток. Чтобы социализироваться, нужно довольно много времени. Не у всех это происходит легко. И обычно нужна помощь, – объясняет Виктория. – В гражданской жизни я занимаюсь альпинизмом, скалолазанием, военно-патриотическим воспитанием. Имею личное дело по производству здоровых вкусняшек. С 24 февраля мы работаем на нужды армии – сушим мясо, фрукты и овощи, отправляемые ребятам на передовую. Также я преподаю разные типы медицины: удаленную, тактическую, гражданскую для населения. В последнее время такие учения были очень актуальны. Люди начали бояться и готовиться к возможному активному наступлению.

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Последний тренинг в столице Виктории пришлось отложить на неопределенный срок.

– 23 февраля в 23:45 я приехала в Киев, чтобы следующие четыре дня преподавать гражданским, – вспоминает она. – 24 числа в 4 утра услышала взрывы. Позвонила родным, которые были в Киеве, сказала быстренько уезжать из города. Сама начала работать вместе со своими ребятами, которые в течение девяти лет тренировались, готовясь к полномасштабной войне. Первая моя задача была – стянуть все наши старые медицинские автомобили, расположенные в Киеве, в одну точку, чтобы можно было быстро формировать эвакуационные бригады. Как сейчас помню: в 5 утра ехала по Крещатику на раздолбанной дизельной «медичке» с раздолбанной коробкой передач, люди вокруг смотрели на меня искоса, потому что некоторые стояли еще с «хмельным» мозгом после ночных гуляний и ничего не понимали. А я ехала и смеялась. Начали фигачить сирены. Поднялся кипиш, а у меня было много сил бороться за нашу территорию и гнобить оккупантов.

С первых часов девушка оказалась на передовой.

– Мы работали с ранеными гражданскими и военными, налаживали сотрудничество между подразделениями, рыли окопы, настраивали логистику вывоза, работу больниц, – вспоминает Виктория. – Выполнили много работы. Горжусь тем, что люди так активизировались, стали одной командой и начали сотрудничать между собой.

Впереди еще много дел.

– Не нужно расслабляться, следует взять себя в руки и настроиться, что война надолго, – говорит Виктория. – Если она закончится раньше, чем мы думаем, будет приятно. Но готовьтесь к тому, что это затянется на продолжительное время. Поэтому не расслабляйтесь. Готовьтесь, учитесь, заводите новые знакомства, связи, помогайте друг другу и всегда относитесь с пониманием к вашим защитникам. Все устают, все на стрессе, но мы должны держаться вместе. Не спешите возвращаться в большие города, потому что вся территория Украины находится в условно безопасной зоне, – советует военная. – Когда люди приезжают из-за границы, чтобы посмотреть, что делается дома и взять летнее платьице, они блокируют город для проезда спецтранспорта. Поэтому начинают хариться на военных или даже смотреть с отвращением на тех, кто защищал чужие дома, чужую территорию. А теперь, когда стало более или менее безопасно, стали никому не нужны. Я из Черкасс, но сражалась в Киеве и Киевской области, и чувствую, что это моя земля. Пожалуйста, относитесь с пониманием к тем, кто защищал ваши дома. И огромная просьба – не забывайте братьев ваших меньших, котиков и собачек, тех, для кого вы являетесь всей вселенной. Очень тяжело видеть и спасать чьих-то домашних питомцев. Они думают о вас, но вы их предали. Не поступайте так.

Виктория не разделяет бойцов по гендеру. На передовой главное – быть патриотом и профессионалом своего дела.