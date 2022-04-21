Украинки продали писанку за 3700 евро

Сестры Габрук расписали пасхальный атрибут, который выставили на аукционе в Германии. Деньги от продажи пойдут на закупку продуктов для формирования пасхальных корзин для наших воинов

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В канун Пасхи украинцы всегда рисуют писанки как символ Солнца, жизни, бессмертия, весеннего возрождения, добра и радости. На днях мастерицы Дарья и Наталья Габрук создали 110-сантиметровую писанку «Нескорена», которую продали на аукционе в Германии за 3700 евро. Новый канал узнал об идее создания писанки, и на какие нужды пойдут деньги с продажи.

– До войны мы жили привычной творческой жизнью, – рассказывает Дарья. – Я – художник-дизайнер, а Наталья – иллюстратор. Вместе мы создаем разные образы и осуществляем дизайн одежды. Война заставила изменить наш путь. Теперь мы в Германии. Решили прославлять Украину повсюду, где бы ни оказались! В канун Пасхи появилась идея расписать огромное пасхальное яйцо – так, как мы делали несколько лет для своего родного Житомира. В реализации этой идеи нам помогала прекрасная Оксана Шоорлеммер – украинка, проживающая в Германии с 20-ти лет. Сейчас Оксана волонтерит и помогает украинцам.

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Кстати, первую писанку Дарья расписала в первом классе. С тех пор создает их каждый год.

– Работу «Нескорена» трудно назвать писанкой, ведь настоящая рисуется писачком, а наша работа – ее подвид, рисованка, потому что выполнена красками, – объясняет девушка. – В писанке важны символика и орнаменты, которые ты закладываешь. Поэтому мы четко знали, что хотим заложить самый крепкий и светлый замысел. Чистое безоблачное небо, цветущие плодородные поля и украинку – символ нашей молодой Украины, которая смотрит вперед, где война уже позади. Где кипит новая жизнь с нашей новой историей – сильных людей, непобедимых воинов, прекрасных детей. Дерево символизирует семью, связь с предками, на нем гнездо с птицами, которые будут летать так же свободно, как и мы будем себя чувствовать. Домик – наши дома, традиции, культура.

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Большое яйцо мастерицам предоставил владелец развлекательного центра города Шверин. Его девушки разрисовывали пять дней.

– Начальная цена за писанку была 250 евро, – рассказывает Дарья. –Украинско-немецкий центр «Січ» дал 1600 евро, бургомистр города Грамбов – 1500 евро, президент города Шверин – 400, и еще 200 евро добавила организация «Пляте Липте». Так удалось собрать 3700 евро. Все средства пойдут на закупку продуктов для формирования пасхальных корзин для наших воинов. Мы счастливы, что живы и продолжаем делать хорошие вещи, которые приближают нас к победе!