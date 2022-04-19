Анимационное видео «Души» стало реквиемом по погибшим украинцам

Новый канал узнал, кто выступил автором идеи ролика

Мама с младенцем на руках, бабушка в коляске, парень на велосипеде и семья в автомобиле. Анимационное видео «Души», посвященное жителям из разных городов Украины, для которых «завтра» уже никогда не наступит, быстро распространилось по сети и за несколько дней набрало более 40 тысяч просмотров на YouTube. Автор ролика – Александр Гуденко – рассказал Новому каналу, как у него появилась идея создания видео.

– Сначала мы с коллективом «Волонтерская Анимация Украины» создали ролик «Катруся та Маруся», в котором добро побеждает зло, – говорит Александр. – Со временем записали авторское стихотворение от великих украинцев прошлого ко всем украинцам современности. После трагических событий в Мариуполе, откуда большинство нашей команды, я увидел картинку – силуэт женщины. Решил увиденное творчески запечатлеть в ролике. За основу сюжета взяли события в Киеве, Харькове, Буче.

#ДобріІсторії: украинская художница нарисовала Лесю Никитюк и Сергея Притулу с помощью кофе

#ДобріІсторії. 10 тысяч евро – на продаже борща и котлет по-киевски. Как известный эстонский шеф-повар решил помогать Украине

Через неделю команда создала реквием по всем погибшим украинцам.

– Мы воспроизвели ужас, боль и слезы войны, – рассказывает Александр. – Оккупанты разрушили города украинцев и украли их жизни. Сердца живых всегда будут болеть за тысячи безвинно убитых душ.

Недавно к команде обратились организаторы ежегодного международного фестиваля анимации в Детройте, который пройдет 7 мая. Они хотят показать «Души» вне конкурса, чтобы почтить память погибших. А еще несколько стран просят разрешения на демонстрацию видео перед сеансами в кинотеатрах.

– С анимационными работами останавливаться не планируем, – говорит Александр. – Есть несколько задумок по созданию короткометражной анимации о сути «русского мира».

Режиссер, художник-постановщик: Делибалт Анастасия

Авторы сценария: Гуденко Александр, Делибалт Анастасия

Аниматор: Браславец Евгения

Звукорежиссер: Спиривак Евгений