Шойгу врёт Путину, что Мариуполь взяли, а в ответ получает приказ заблокировать Азовсталь

Президент россии владимир путин отдал приказ об отмене штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Случилось это после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу отчитался о якобы взятии армией россии под контроль Мариуполя.

Путин приказал Шойгу заблокировать контролируемый украинскими силами металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела».

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«Предлагаемый штурм промзоны «Азовстали» считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать… о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не надо лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал путин на видеокадрах, показанных российским телевидением утром 21 апреля.

Кроме того, путин напомнил министру обороны рф, что важно призвать украинских военных сложить оружие, ведь «российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами».