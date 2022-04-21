Поедут ли Михаил Подоляк и Давид Арахамия в Мариуполь?

Нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк, представляющих Украину на переговорах с россией, заявили о готовности поехать в Мариуполь на переговоры с РФ. Об этом сами Арахамия и Подоляк сообщили в своих социальных сетях.

«Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны», — написал Давид Арахамия в своем Telegram.

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Нардепа сразу же поддержал советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Twitter, написав: «Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых».

По словам Арахамии, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе. Поэтому они хотят договориться об эвакуации людей из города.