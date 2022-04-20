Будет ли выходной 1 и 9 мая в Украине? В Верховной раде зарегистрировали закон про День победы

Теперь государственный праздник Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Украине 8 мая

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о переносе Дня победы над нацизмом. А 9 мая у украинцев теперь будет другая памятная дата – день Европы (обычный рабочий день).

— Коммунистический режим СССР намеренно установил отдельную от остальной Европы дату празднования победы. Советский Союз, а за ним и российская федерация, превратили 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания своих преступлений против человечности. Отмечание в Украине Дня победы 9 мая нелогично и неприемлемо, особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чествовать память погибших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая – вместе с государствами-членами Европейский Союз будут отмечать День Европы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект №7297 зарегистрировали в Раде группой нардепов из разных фракций и групп во главе с Владимиром Вятровичем.

1 мая в Украине тоже обычный рабочий день – никакого праздника нет.

В этом году у украинцев нет дополнительных выходных в мае из-за военного положения. 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, оплачиваемыми в обычном порядке.

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