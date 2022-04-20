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Птушкіну заборонили в’їзд у рф до 2072 року: хто ще потрапив під «страшні» санкції

Антону Птушкіну заборонили в'їзд у рф до 2072 року

Українському телеведучому та блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд до росії на 50 років

Думаєм, колишній ведучий «Орел і Решка» дуже засмутився через таке «покарання» 🙂

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, Птушкін активно виступав проти війни, критикував дії російської влади, за що й заслужив на таку почесну для кожного українця нагороду.

Зазначимо, що раніше у росЗМІ ширилася інформація, що ще 20 українським артистам, блогерам та журналістам заборонений в’їзд до Росії. У їхньому числі опинилися MONATIK, Вєрка Сердючка, Світлана Лобода, Андрій Бєдняков, лікар Комаровський, Макс Барських.

Фото – @ptuxerman

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