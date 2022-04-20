20 апреля стало известно, что Норвегия направит Украине около сотни зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Хорошие новости с утра. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщило Министерство обороны страны. А ведь еще есть истребители от союзников. Работаем дальше», – написал Ермак в телеграмм-канале.

В Минобороны Норвегии уточнили для российских оккупантов: «мистрали» уже поступили на вооружении ВСУ.

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам подчеркнул, что ЗРК Mistral — «эффективное оружие, которое применялось в ВМС и которое будет очень полезным для Украины». А как пишут норвежские СМИ, Mistral, установленный на норвежских минных тральниках класса Alta и Oksoy, все равно планировали заменить новым, поэтому передача этого оружия не повлияет на оборонные возможности Норвегии.

Именно поэтому, когда речь пойдет о Mistral, надо понимать, что это не переносной комплекс, а установка. В случае с норвежским оружием – спаренная установка Sibmad в первой версии. Наиболее правильная классификация существует на Западе: VSHORAD (Very Short Range Air Defence) – ПВО очень малой дальности.

Вес: 19,7 кг

Эффективная дальность: 6 км

Вес боевой части: 2,95 кг

Скорость: 800 м/с

Источник: defence-ua.com

Что такое ЗРК «Мистраль»?

ЗРК «Мистраль» (фр. Mistral) — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Разработаны во Франции фирмой MBDA.

Главным разработчиком комплекса являлась французская фирма «Matra». Боевая часть была разработана «Manufacture de Machines du Haut Rhin SA», «Societe Anonyme de Telecommunications» предоставила инфракрасную головку самонаведения.

К разработчикам предъявлялись требования по абсолютной унификации, с единой ракетой для всех типов носителей.

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Полномасштабные работы были начаты в 1980 году. После испытаний в конце 80-х годов комплекс был принят на вооружениепод названием «Mistral». В настоящее время произведено более 160 000 комплексов различных модификаций.

Источник: Википедия

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