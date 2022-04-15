Что поражает Лесю Никитюк в волонтерстве

С начала полномасштабного наступления россии на Украину ведущая Нового канала помогает переселенцам и военным

Чтобы приблизить победу в войне против россии, украинцы делают все возможное и невозможное. К примеру, ведущая Нового канала Леся Никитюк организовала координационный центр, центр для переселенцев, а также поддерживает Вооруженные Силы Украины.

– То, что я делаю для армии, – капля в море по сравнению с тем, что делают другие. Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram украинскому врачу из Харькова, Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 35 миллионов долларов в помощь Украине, Мадонна снимает видео, в которых поддерживает нашу страну, Бенедикт Камбербетч пригласил к себе украинские семьи… — рассказала Леся в интервью изданию «УНІАН». — По капле сотворим огромное цунами, которое способно совершить чудо, а мы в свою очередь сможем и накормить, и обогреть, и помочь всем нашим людям — военным, переселенцам, детям. Эта волна способна просто накрыть и выжить из Украины всю ту нечисть, которая сейчас ворвалась на нашу землю.

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Волонтерить непросто, но Никитюк каждый день вдохновляют люди, которым она помогает, и другие волонтеры.

— Однажды ко мне обратились люди из-за границы и попросили передать украинским военным на передовую… испанский хамон. Тогда они сказали, что хотят, чтобы наши парни наслаждались этим хамоном, а россияне давились слюной, поедая свой просроченный паек. Эта ситуация очень подняла мне настроение, – улыбнулась ведущая Нового канала. — Очень много сил дает то, что рядом моя семья и то, что я вижу, как борются все украинцы, даже те, кто сейчас за границей. Мне дают силы переселенцы, с которыми общаюсь каждый вечер. Мне дает силы фраза, которую говорит каждый человек, вынужденный покинуть свой дом: «Мы вернемся!»

Леся уверена, что после победы в войне украинцы заживут так хорошо, как не жили раньше.

— Мы лидеры мира, и это даже не обсуждается. Украина станет лучше в тысячи раз — с новыми зданиями, школами, цветущими садами и парками. И я еще раз поеду в путешествие по Украине, сниму новый сезон «Le Маршрутки», и все увидят, как прекрасна наша земля, — добавила Никитюк.