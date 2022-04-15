Masterskaya Ивана Дорна превратилась в волонтерский центр в Киеве

Музыкальное издательство и Дом Культуры Masterskaya, которые основал Иван Дорн, превратилась в волонтерский центр Masterskaya.

Об этом «Masterskaya» сообщила на своих страницах в социальных сетях 11 апреля.

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«С первого дня войны мы в Masterskaya нашли себе и нашему Дому цель – быть рядом с вами и помогать как только умеем… а если не умеем, то научимся. Главное, что мы вместе!

Masterskaya была местом, позволяющим художникам творить, топила за культуру и объединяла людей. Сейчас, в военное время, ориентиры изменились и Masterskaya сосредоточилась на потребностях для выживания украинцев: доставка лекарств и еды для пожилых людей, отправка детского питания и предметов гигиены для детей, обеспечение бытовыми вещами людей в горячих точках, помощь ВСУ и ТРО, помощь заведениям, которые готовят еду.

47 дней мы с вами помогаем, репостим, донатим, готовим, развозим, верим, боремся.

47 дней мы с вами смелы, устойчивы и едины.

47 дней мы с вами оберегаем свой Дом – нашу Украину!

Спасибо вам, что мы объединяемся ради свободных и самобытных, ради победы и поддержки нашего общего дома и нашей культуры.

Победа рядом! Слава Украине!»