Обійми — Океан Ельзи: слушать польскую версию песни

Польские музыканты перевели одну из культовых песен «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи» и выпустили оригинальное музыкальное видео с кадрами из Украины.

Песню исполнили певица IRA, оркестр Яна Стоклоса Stokłosa Collective Orchestra и вокалист Артур Гадовски. В видео сначала показан мирный Майдан Незалежности, а затем разрушены здания с танцовщиками, символизирующими украинский народ, и реальные кадры из украинских городов, страдающих войной. Ролик на польский вариант песни «Обійми» музыканты дополнили обращением лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука к россиянам.

Песня Объятия украинской группы Океан Эльзы была переведена в рамках международной благотворительной инициативы Музыка свободы. Проект направлен в поддержку беженцев и жертв российской агрессии. Его реализовали при поддержке супруги посла Республики Польша в Украине Моники Циховской.

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