Лана Дель Рей поддержала Украину и выложила обращение Зеленского (ФОТО)

Американская певица поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского

Новый канал писал о том, что в сентябре 2021 Лана Дель Рей удалила основной аккаунт в Инстаграмме. Впрочем, певица продолжает вести второй профиль, созданный еще в 2016 году, но, который она держала закрытым.

Там Дель Рей запостила видеообращение Владимира Зеленского с церемонии «Гремми» и обложку журнала Time с изображением украинской девочки Валерии.

– Он попросил нас зашерить это. Я думаю, это очень важно. И это меньшее, что мы можем сделать, — подписала Лана видео с Зеленским.

Нам очень приятно, что Украину поддерживают столь классные мировые звезды.

Фото — Getty Images, Instagram

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