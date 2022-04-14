В воздух поднялись несколько военных и правительственных самолетов россии, НАТО и других стран

14 апреля пользователи сети сообщают, как один за другим в небо поднимаются самолеты: военные, правительственные, НАТО. Их движение можно отследить на Flightradar24

Известно, что самолет ТУ-214ОН (в соцсетях отмечают, что это самолет авиаразведки) – покинул один из главных военных аэродромов Подмосковья «Чкаловский»

Украинский ракетный комплекс Нептун ударил по крейсеру Москва. Что следует знать?

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Также в небе находятся два частных самолета ЛУКОЙЛа и Газпрома.

Сообщается, что из серой зоны вылетел вертолет экстренной скорой помощи. Информация проверяется.

Что известно на 17:30:

Около 15:00 — массовый вылет спецбортов с чиновниками рф из Москвы. Затем вылетают 6 бортов «Газпрома»

Около 16:00 Турция подняла истребитель. ВВС Франции подняли военный борт.

Российский вертолет экстренной помощи вылетел из серой зоны

Вертолет неотложной помощи Норвегии пересек границу с рф через Финляндию, затем исчез. В сети предполагают, что он направлялся в Мурманск. Одновременно с ним туда же летит два спецборта россии.

17:20 Ил-76МД-90А летит в сторону Белгорода и Харькова. Самолет предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива, контейнеров.