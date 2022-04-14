Ракетный комплекс Нептун против крейсера москва: что нужно об этом знать

В среду, 13 апреля, украинский ракетный противокорабельный комплекс Нептун нанес удар по флагману российского Черноморского флота крейсеру Москва. Попадание украинских ракет вызвало значительный пожар на судне. Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

«Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал Марченко в своих соцсетях.

А уже сегодня, 14 апреля, стало известно, что крейсер затонул. Об этом написал советник главы ОЮУ Алексей Арестович сообщил в своем Facebook.

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Известно, что крейсер Москва стоял на якоре в Севастопольской бухте. Он мог быть оборудован 16 крылатыми ракетами. Россия была вынуждена подтвердить «серьезные повреждения» корабля, хотя российское Минобороны сообщило лишь о том, что «в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас».

Для справки. РК-360 МЦ Нептун – ракетный комплекс для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных, танкодесантных кораблей и транспортников. Это один из новейших образцов вооружения, разработанных и поставленных на вооружение ВСУ уже после начала войны с Россией в 2014 году. Комплекс был разработан конструкторским бюро Луч (Киев).