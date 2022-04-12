россия может применить зарин в Украине. Информацию об угрозе применения оккупантами боевого ядовитого вещества сообщили в InformNapalm. В этом материале рассказываем, что такое зарин, как защититься и как оказать первую помощь человеку при отравлении зарином

Химическая атака: что это, и как действовать в случае ее наступления

россия может применить зарин в Украине

Стало известно, что российские военные планируют применить боевое ядовитое вещество зарин в тех городах Украины, где они не могут прорвать оборону. Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) со ссылкой на международное волонтерское сообщество InformNapalm.

По данным разведки, 17 марта офицеры рф, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений), а 20 марта командный состав россии получил ампулы с атропином (антидот при отравлениях химикатами).

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Зарин — что это?

Зарин — это изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты. Избегая научных терминов, его можно определить как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Зарин являет собой жидкость без цвета и запаха, он смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями. Это вещество смертельно ядовитое.

Зарин — как действует?

Зарин обладает нервно-паралитическим действием и применяется как отравляющее вещество. Вещество вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро — при ингаляции. Страдает нервная система организма.

Первые признаки поражения зарином:

миоз — сужение зрачка (диаметр менее 2,5 мм); возникает при сокращении мышцы, суживающей зрачок (спастический миоз), или параличе мышцы, расширяющей зрачок (паралитический миоз);

затруднение дыхания;

выделения из носа;

заложенность в груди.

Со временем при отравлении зарином у человека появляется тошнота и усиленное слюноотделение, после чего теряется контроль над функциями организма. Также у жертвы может наблюдаться рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. На финальной стадии отравления зарином человек впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

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Зарин — как защититься?

Зарин — защита коллективными средствами

по материалам fdlx.com

Надежными местами защиты при химической атаке являются метро, убежища и укрытия. Убежища могут быть специально построенными, а также оборудованными в подвалах жилых домов, общественных, административных и производственных зданий. Но не забывайте – яды оседают на самом дне, так как тяжелее воздуха.

Если же вы оказались в квартире или доме, приводим советы, как защитить себя от химического оружия:

плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;

включите телевизор или радио для получения следующих инструкций;

предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;

выключите бытовые приборы и газ.

При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:

возьмите с собой аптечку;

оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена;

используйте противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

покиньте помещение, используя лестницу;

не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи;

не пейте и не ешьте.

Зарин — защита иднивидуальными средствами

При химической атаке важно использовать индивидуальные средства защиты. Наиболее универсальным из них является противогаз ГП-5. Он надежно защищает органы дыхания, глаза и лицо. Только тщательно подберите его по размеру и хорошо подгоните.

Если противогаза нет, используйте противопыльный респиратор Р-2 промышленного изготовления. Он представляет собой полумаску, которая очищает вдыхаемый воздух от радиоактивных осадков и в определенной степени — от бактериальных средств.

Если же и респиратора нет, изготовьте для себя противопыльную тканевую маску. Пользоваться маской можно неоднократно, но только после выхода из района, зараженного радиоактивными веществами, ее нужно вытрясти и прополоскать в горячей воде. А еще проще изготовить ватно-марлевую повязку.

От радиоактивной пыли и бактериальных средств на некоторое время вас защитит и обычная одежда: пальто, накидка, плат, костюм, комбинезон, ватная куртка и брюки. Но для этого ее нужно пропитать специальным раствором – мыльно-масляной эмульсией. Подготовленная таким образом одежда защитит вас при выходе из района химического заражения. Не допускайте только, чтобы под одежду попадал зараженный воздух.

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Зарин — первая помощь при отравлении

Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения. Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.

Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда. При этом волосы и ногти, заражённые зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы. Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.