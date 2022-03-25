Що означають літери V та Z на техніці російських окупантів

На одному з пропагандистських каналів вирішили пояснити, що ж означають літери Z та V на російській техніці та, здається, пробили чергове дно

За словами ведучого, Z та V ніякі не латинські літери, а, увага, старослов’яські (кирилиця).

– «Z» – означає земля, – пояснює пропагандист.

І далі продовжує свою розповідь тим, що техніка з такою літерою заходить на Донбас, адже це, за його словами, «законна руська земля». Але й це ще не вершина несенітниці. Далі він взявся пояснювати значення другої літери – «V». За його словами, літера називалась «іжица», яка означає – «відшмагати». Після ведучий починає із злістю та радістю розповідати, що техніка з такою літерою йде на Київ, де збирається «судити» українську владу.

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А далі ворог розповідає таке, від чого голова йде обертом:

– Це наша історія, наше коріння і наша історична земля, яку зараз ми законно собі повертаємо, хай це знають всі.

І вистачає ж у них нахабності розповідати такий брєд на всю країну. Знайшли собі виправдення, чому на їхній техніці, латинські, східні літери, які начебто вони мають ненавидіти.

Все мы задавались вопросом, почему эти придурки лепят себе Z и V, что они означают? Мы, конечно, с вами не надеялись услышать никакого толкового объяснения, но, кажется, расияне снова пробили дно. Вроде уже некуда пробивать, но они усиленно стараются каждый раз. pic.twitter.com/BRlXmP594S — Аслан (@antiputler_news) March 25, 2022

Фото УНІАН

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