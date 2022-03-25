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Z та V: що означають літери на російській техніці? Як вороги виправдовуються за латинську абетку

Що означають літери V та Z на техніці російських окупантів

На одному з пропагандистських каналів вирішили пояснити, що ж означають літери Z та V на російській техніці та, здається, пробили чергове дно

За словами ведучого, Z та V ніякі не латинські літери, а, увага, старослов’яські (кирилиця).

– «Z» – означає земля, – пояснює пропагандист.

І далі продовжує свою розповідь тим, що техніка з такою літерою заходить на Донбас, адже це, за його словами, «законна руська земля». Але й це ще не вершина несенітниці. Далі він взявся пояснювати значення другої літери – «V». За його словами, літера називалась «іжица», яка означає – «відшмагати». Після ведучий починає із злістю та радістю розповідати, що техніка з такою літерою йде на Київ, де збирається «судити» українську владу.

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А далі ворог розповідає таке, від чого голова йде обертом:

– Це наша історія, наше коріння і наша історична земля, яку зараз ми законно собі повертаємо, хай це знають всі.

І вистачає ж у них нахабності розповідати такий брєд на всю країну. Знайшли собі виправдення, чому на їхній техніці, латинські, східні літери, які начебто вони мають ненавидіти.

Фото УНІАН

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