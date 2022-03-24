Як урятуватися, якщо почалася хімічна атака? Що робити, як поводитися, що робити під час хімічної атаки? Про все це – в матеріалі
З початку повномасштабного наступу росії на Україну країна-окупант намагається знищити міста бомбами та ракетами, залякати мирних мешканців танками і зброєю. Не виключено, що ворог наважиться застосувати також хімічну зброю або спровокувати аварію на хімпідприємстві. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що таке хімічна атака, та як варто діяти в разі її настання.
Хімічна атака — це напад з використанням боєприпасів, що містять токсини або хімічні речовини, здатні атакувати організм людини. Серед таких речовин — хлор, аміак, фосген, фосфін, хлорид водню, оксиди азоту.
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Хімічна атака: що робити
Є кілька загальних правил, яких потрібно дотримуватися під час хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. А саме:
- щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкніть телевізор чи радіо, щоб отримати подальші вказівки;
- попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкніть побутові прилади та газ.
Що робити в разі отруєння хлором
- Негайно виведіть постраждалого на свіже повітря, щільно вкрийте й дайте подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.
- Не дозволяйте йому пересуватися самостійно.
- Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи.
- У разі необхідності зробіть штучне дихання способом «рот у рот».
Важливо: основний засіб боротьби з хлором — вода.
Що робити у разі отруєння аміаком
- Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря.
- Транспортувати його необхідно у положенні лежачи.
- Забезпечте постраждалому тепло та спокій, дайте зволожений кисень.
- За можливості змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.
Що робити у разі отруєння фосгеном
- Якомога швидше винесіть постраждалого на свіже повітря.
- За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.
- За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.
Що робити у разі отруєння фосфіном
- Винесіть постраждалого на свіже повітря.
- Змийте з постраждалого можливе забруднення та поміняйте одяг.
- За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.
Що робити у разі отруєння хлоридом водню
- Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря.
- Змивайте з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змініть одяг.
- За необхідності промивайте очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.
- Дайте постраждалому випити якомога більше води.
Що робити у разі отруєння оксидами азоту
- Допоможіть постраждалому вийти на свіже повітря.
- Змивайте з нього можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та поміняйте одяг.
- Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.
- Дайте йому випити якомога більше води.
Хімічна атака: що робити під час евакуації
Якщо через хімічну атаку чи аварію потрібно евакуюватися, не забудьте взяти з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри, а також використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою, або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Приміщення залишайте, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте й не пийте нічого.
- У разі аварії з викидом хлору намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.
- Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.