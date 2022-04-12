Новый канал>Новости

Против агрессора: В Украине хотят запретить российские песни на радио и телевидении

Законопроект о запрете российской музыки на радио и телевидении: когда уже примут этот закон?

Украинские власти предлагают запретить российские песни и музыку происхождения государства-агрессора россии на радио и телевидении. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Законопроект о запрете российской музыки на радио и телевидении: когда уже примут этот закон?

Сейчас запрет на российский музыкальный контент на радио и телевидении планируют ввести только до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Если законопроект будет принят, то российскую музыку происхождения страны-агрессора нельзя будет услышать:

  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

Согласно законопроекту, также увеличатся квоты в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов на музыкальный контент на государственном языке. Сейчас квоты достигают 35% от общего объема песен в течение суток, а также не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00. Планируется, что квоту на украиноязычный музыкальный контент увеличат до 50%.

Читай также:

Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слушай новую песню первым!

Pink Floyd и Андрей Хлывнюк — «Hey Hey Rise Up»: услышь песню первым!

новости 2022 новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь