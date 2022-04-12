Законопроект о запрете российской музыки на радио и телевидении: когда уже примут этот закон?

Украинские власти предлагают запретить российские песни и музыку происхождения государства-агрессора россии на радио и телевидении. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Сейчас запрет на российский музыкальный контент на радио и телевидении планируют ввести только до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Если законопроект будет принят, то российскую музыку происхождения страны-агрессора нельзя будет услышать:

по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Согласно законопроекту, также увеличатся квоты в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов на музыкальный контент на государственном языке. Сейчас квоты достигают 35% от общего объема песен в течение суток, а также не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00. Планируется, что квоту на украиноязычный музыкальный контент увеличат до 50%.

Читай также:

Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слушай новую песню первым!

Pink Floyd и Андрей Хлывнюк — «Hey Hey Rise Up»: услышь песню первым!