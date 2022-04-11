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Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слушай новую песню первым!

Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слушать онлайн, текст (слова) песни

Украинская исполнительница и блогерша Jerry Heil развеселила украинцев презентацией своей новой песни «Москаль некрасівий», которую посвятила современным казакам — Зеленскому, Киму и Арестовичу

За основу она взяла фрагмент выступления Верки Сердючки со словами «Геть з України, москаль некрасівий». В общем же, исполнительница создала трек, переделав слова из композиции «Ой, на горі та й женці жнуть». Ролик появился на ее Youtube-канале.

— Трек с названием «Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА» всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что создам его во время войны! Видео «Геть з України, москаль некрасівий» матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины! – рассказала певица.

Текст песни (ремейк украинской народной «Ой, на горі та й женці жнуть»)

Ой на горі москаля ждуть

Ой на горі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

Фото @thejerryheil

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