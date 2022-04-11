Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ): слушать онлайн, текст (слова) песни

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Украинская исполнительница и блогерша Jerry Heil развеселила украинцев презентацией своей новой песни «Москаль некрасівий», которую посвятила современным казакам — Зеленскому, Киму и Арестовичу
За основу она взяла фрагмент выступления Верки Сердючки со словами «Геть з України, москаль некрасівий». В общем же, исполнительница создала трек, переделав слова из композиции «Ой, на горі та й женці жнуть». Ролик появился на ее Youtube-канале.
— Трек с названием «Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА» всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что создам его во время войны! Видео «Геть з України, москаль некрасівий» матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины! – рассказала певица.
Ой на горі москаля ждуть
Ой на горі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!
Фото @thejerryheil
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