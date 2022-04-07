Pink Floyd — Hey Hey Rise Up: слушать онлайн, текст, слова песни

Легендарный Pink Floyd впервые за 30 лет (с 1994 года) выпустил новую песню – она посвящена Украине

Об этом сообщает издание Metro. Песня под названием Hey Hey Rise Up («Эй, эй, вставай») вышла ночью с 7 на 8 апреля. Все средства с продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Еще одним приятным сюрпризом является то, что в новый трек вошел вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка на песню «Ой у лузі червона калина», которую он исполнил на Софийской площади в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Хливнюк (@andriihorolski)

— Мы, как и многие из них (украинцев – ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие были убиты одним из крупнейших государств мира, — отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого, кстати, есть невестка и внуки из Украины.

Как оказалось, свои слова и текст Pink Floyd не добавили. Они полностью взяли видео песни Андрея Хлывнюка и дописали свою музыку. Однако мы все же публикуем текст песни Pink Floyd – «Hey Hey Rise Up».

Текст песни Pink Floyd — Hey Hey Rise Up

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну

хей, хей, розвеселимо

Фото — Getty Images

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